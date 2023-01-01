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Эквус Эквус
Киноафиша Фильмы Эквус Эквус, 1977: актеры и роли
Equus Эквус 1977 / США / Великобритания
7.2 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Эквус, 1977: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Сидни Люмет Сидни Люмет Sidney Lumet
В ролях
Ричард Бёртон Ричард Бёртон Richard Burton Колин Блейкли Colin Blakely Гарри Эндрюс Harry Andrews Айлин Эткинс Айлин Эткинс Eileen Atkins Дженни Агаттер Дженни Агаттер Jenny Agutter Кейт Рид Джон Уаймэн John Wyman Элва Мэй Хувер Джоан Плоурайт Джоан Плоурайт Joan Plowright Питер Ферт Peter Firth
Дыхание
Дыхание
2023, Россия, драма
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
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