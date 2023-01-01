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Бег на месте Бег на месте
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Бег на месте, 1988

1988 / США
7.7 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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Причины посмотреть О фильме
Другое название: На холостом ходу.

17-летний Денни, старший сын в семье Энни и Артура Поуп. Вот уже 15 лет семейство Поупов живет под вымышленными именами. Когда-то, в бурные 60-е, родители Денни под воздействием больших перемен в обществе и политике стали активистами антивоенного движения и попали в «черные списки». С тех пор у них началась нелегальная жизнь.

Но сыновья подросли, и кочевать с места на место становится все сложнее. К тому же в Денни вдруг проявляется врожденный талант пианиста, и он получает приглашение из престижной музыкальной школы.Юноше необходим инструмент, который семья не может себе позволить. Ведь недалек тот день, когда снова придется сниматься с насиженного места.

У Денни – первая любовь. Он страдает, понимая, что его скрытность серьeзно осложняет отношения с Лорной.

Молодому человеку предстоит нелегкий выбор: между обожаемой семьей и возможностью быть свободным, идти своим путем.

7.7 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
Продолжительность 1 час 56 минут
Год выпуска 1988
Премьера онлайн 12 августа 1993
Премьера в мире 7 сентября 1988
Возраст 18+
MPAA PG-13
Бюджет $7 000 000
Режиссер
Сидни Люмет
Сидни Люмет
В ролях
Ривер Феникс
Ривер Феникс
Джудд Хирш
Марта Плимптон
Марта Плимптон
Эд Краули
Стивен Хилл
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Бег на месте 2 постера
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