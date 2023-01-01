Бег на месте, 1988

17-летний Денни, старший сын в семье Энни и Артура Поуп. Вот уже 15 лет семейство Поупов живет под вымышленными именами. Когда-то, в бурные 60-е, родители Денни под воздействием больших перемен в обществе и политике стали активистами антивоенного движения и попали в «черные списки». С тех пор у них началась нелегальная жизнь.

Но сыновья подросли, и кочевать с места на место становится все сложнее. К тому же в Денни вдруг проявляется врожденный талант пианиста, и он получает приглашение из престижной музыкальной школы.Юноше необходим инструмент, который семья не может себе позволить. Ведь недалек тот день, когда снова придется сниматься с насиженного места.

У Денни – первая любовь. Он страдает, понимая, что его скрытность серьeзно осложняет отношения с Лорной.

Молодому человеку предстоит нелегкий выбор: между обожаемой семьей и возможностью быть свободным, идти своим путем.