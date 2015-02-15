Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Неустойчивая погода

Неустойчивая погода

Tempo instabile con probabili schiarite 18+
О фильме

Эрманно и Джакомо – двое друзей, держащих вместе кооператив по производству диванов. Дела у них, в общем, ни к чёрту – на горизонте маячит неотвратимое банкротство. Однажды вечером, копаясь на заднем дворе, друзья совершают открытие, которое перевернёт всю их жизнь – они находят нефть.
Страна Италия
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2015
Премьера в мире 15 февраля 2015
Дата выхода
2 апреля 2015 Италия
Производство Panorama Films, Rai Cinema, CineFinance Italia
Другие названия
Tempo instabile con probabili schiarite, Partly Cloudy with Sunny Spells, Променливо време с вероятни подобрения
Режиссер
Марко Понтекорво
Марко Понтекорво
В ролях
Лука Дзингаретти
Паскуале Петроло
Каролина Крешентини
Каролина Крешентини
Джон Туртурро
Джон Туртурро
Лоренца Индовина
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

5.4
Оцените 11 голосов
5.3 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Отзывы о фильме

Новости о фильме
С 8 по 13 апреля в кинотеатре «Аврора» пройдет XIX Фестиваль нового итальянского кино N.I.C.E.
С 8 по 13 апреля в кинотеатре «Аврора» пройдет XIX Фестиваль нового итальянского кино N.I.C.E. Помимо традиционной подборки фильмов от молодых и наиболее перспективных итальянских режиссеров, Арт-объединение CoolConnections представит ретроспективу всемирно известного Маттео Гарроне, имеющего
Написать
5 апреля 2016 00:00
Слушать
саундтрек фильма Неустойчивая погода
