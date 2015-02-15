Эрманно и Джакомо – двое друзей, держащих вместе кооператив по производству диванов. Дела у них, в общем, ни к чёрту – на горизонте маячит неотвратимое банкротство. Однажды вечером, копаясь на заднем дворе, друзья совершают открытие, которое перевернёт всю их жизнь – они находят нефть.
СтранаИталия
Продолжительность1 час 35 минут
Год выпуска2015
Премьера в мире15 февраля 2015
Дата выхода
2 апреля 2015
Италия
ПроизводствоPanorama Films, Rai Cinema, CineFinance Italia
Другие названия
Tempo instabile con probabili schiarite, Partly Cloudy with Sunny Spells, Променливо време с вероятни подобрения