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Люсия Оконе
Lucia Ocone
Киноафиша
Персоны
Люсия Оконе
Люсия Оконе
Lucia Ocone
Дата рождения
3 мая 1974
Возраст
52 года
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Комедийный актёр
Биография Люсии Оконе
Родилась 3 мая 1974 года. Италия.
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(2010)
Фильмография Люсии Оконе
5.2
Жуткая семейка
Una famiglia mostruosa
комедия
2021, Италия
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6.1
Спрячь бабушку в холодильнике
Metti la nonna in freezer
комедия
2018, Италия
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Рецензия
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Один из нас
Uno di famiglia / One of the Family
комедия, криминал
2018, Италия
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Секс – за деньги, любовь – бесплатно
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комедия
2011, Италия
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Мужчины против женщин
Maschi contro femmine
комедия
2010, Италия
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Поколение 1000 евро
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комедия
2009, Италия
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