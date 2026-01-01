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Люсия Оконе
Люсия Оконе Lucia Ocone
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Люсия Оконе

Lucia Ocone

Дата рождения
3 мая 1974
Возраст
52 года
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Комедийный актёр

Биография Люсии Оконе

Родилась 3 мая 1974 года. Италия.

Популярные фильмы

Секс – за деньги, любовь – бесплатно 6.1
Секс – за деньги, любовь – бесплатно (2011)
Спрячь бабушку в холодильнике 6.1
Спрячь бабушку в холодильнике (2018)
Мужчины против женщин 5.9
Мужчины против женщин (2010)

Фильмография Люсии Оконе

Жуткая семейка 5.2
Жуткая семейка Una famiglia mostruosa
комедия 2021, Италия
Смотреть трейлер
Спрячь бабушку в холодильнике 6.1
Спрячь бабушку в холодильнике Metti la nonna in freezer
комедия 2018, Италия
Смотреть трейлер Рецензия
Один из нас 5.7
Один из нас Uno di famiglia / One of the Family
комедия, криминал 2018, Италия
Секс – за деньги, любовь – бесплатно 6.1
Секс – за деньги, любовь – бесплатно Nessuno mi può giudicare
комедия 2011, Италия
Смотреть трейлер
Мужчины против женщин 5.9
Мужчины против женщин Maschi contro femmine
комедия 2010, Италия
Смотреть трейлер
Поколение 1000 евро 5.6
Поколение 1000 евро Generazione mille euro
комедия 2009, Италия
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