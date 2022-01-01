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Анри-Жорж Клузо
Анри-Жорж Клузо
Henri-Georges Clouzot
О персоне
Фильмография
Анри-Жорж Клузо
Henri-Georges Clouzot
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Дата рождения
20 ноября 1907
Возраст
69 лет
Знак зодиака
Скорпион
Дата смерти
12 января 1977
Карьера
Сценарист, Режиссер, Продюсер
Биография Анри-Жорж Клузо
Режиссер. Родился 20 ноября 1907 года. Ньор, Франция.
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Фильмография Анри-Жорж Клузо
Реквием Джузеппе Верди
документальный, мюзикл
1967, Германия
8.0
Истина
драма
1960, Франция / Италия
8.0
Таинство Пикассо
документальный
1956, Франция
6.0
Дьяволицы
мистика, триллер, драма
1955, Франция
8.0
Плата за страх
драма, триллер, боевик
1953, Франция / Италия
7.0
Набережная Орфевр
драма, мюзикл, криминал
1947, Франция
7.0
Ворон
триллер, драма, криминал, детектив
1943, Франция
7.0
Убийца проживает в номере 21
триллер, комедия, детектив
1942, Франция
7.0
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