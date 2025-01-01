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Фокусник
Фокусник
Fokusnik
18+
Напомним о выходе в прокат
драма
мелодрама
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О фильме
Это картина о пожилом фокуснике — человеке добром, застенчивом, но вместе с тем до запальчивости принципиальном и честном. Он давно понял, что самый большой фокус — отдавать людям все лучшее, что у тебя есть…
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Страна
СССР
Продолжительность
1 час 19 минут
Год выпуска
1967
Премьера в мире
18 марта 1968
Дата выхода
18 марта 1968
СССР
Производство
Мосфильм
Другие названия
Fokusnik, The Magician, Фокусник
Режиссер
Пётр Тодоровский
В ролях
Зиновий Гердт
Алла Ларионова
Евгений Леонов
Ольга Гобзева
Леонид Дьячков
Все актеры и съемочная группа
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Фильмы про фокусников: список лучших
Рейтинг фильма
7.3
Оцените
10
голосов
7.2
IMDb
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