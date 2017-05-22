Городской романс, 1970

Маша и Женя встретились в огромном городе и полюбили друг друга. Он — врач-рентгенолог, она — студентка педучилища. Совместная жизнь только укрепила любовь Маши, но вызвала растерянность Жени. Он оказался не готов к «потере свободы».



Почувствовав это, Маша нашла в себе силы уйти и постараться забыть свою любовь. Но теперь Женя понял, что он теряет, может быть, самое главное в своей жизни…



Видимо, должно пройти ещё какое-то время, чтобы Маша и Женя поняли, что жить друг без друга не смогут: ведь их любовь настоящая…