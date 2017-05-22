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Городской романс Городской романс
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Городской романс, 1970

1970 / СССР
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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О фильме

Маша и Женя встретились в огромном городе и полюбили друг друга. Он — врач-рентгенолог, она — студентка педучилища. Совместная жизнь только укрепила любовь Маши, но вызвала растерянность Жени. Он оказался не готов к «потере свободы».

Почувствовав это, Маша нашла в себе силы уйти и постараться забыть свою любовь. Но теперь Женя понял, что он теряет, может быть, самое главное в своей жизни…

Видимо, должно пройти ещё какое-то время, чтобы Маша и Женя поняли, что жить друг без друга не смогут: ведь их любовь настоящая…

7.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 1970
Премьера в мире 6 июня 1970
Возраст 12+
Режиссер
Пётр Тодоровский
Пётр Тодоровский
В ролях
Мария Соломина
Евгений Киндинов
Геннадий Сайфулин
Зиновий Гердт
Зиновий Гердт
Светлана Харитонова
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Городской романс 1 постер
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Городской романс
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22 мая 2017 13:23
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