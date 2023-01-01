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Бэла: Герой нашего времени
Бэла: Герой нашего времени
Бэла: Герой нашего времени, 1965
1965 / СССР
7.2
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 7.2
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Жанр:
драма
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О фильме
Фильм поставлен по одноименному роману М.Ю. Лермонтова.
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7.2
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность
1 час 53 минуты
Год выпуска
1965
Возраст
18+
Режиссер
Станислав Ростоцкий
В ролях
Владимир Ивашов
Алексей Чернов
Суламбек Мамилов
Барасби Мулаев
Алексей Зайцев
Все актеры и съемочная группа
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1 постер
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