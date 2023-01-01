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Бэла: Герой нашего времени Бэла: Герой нашего времени
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Бэла: Герой нашего времени

Бэла: Герой нашего времени, 1965

1965 / СССР
7.2 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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О фильме

Фильм поставлен по одноименному роману М.Ю. Лермонтова.

7.2 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 1 час 53 минуты
Год выпуска 1965
Возраст 18+
Режиссер
Станислав Ростоцкий
Станислав Ростоцкий
В ролях
Владимир Ивашов
Владимир Ивашов
Алексей Чернов
Суламбек Мамилов
Барасби Мулаев
Алексей Зайцев
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Бэла: Герой нашего времени 1 постер
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Бэла: Герой нашего времени

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Кадры из фильма Все кадры
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