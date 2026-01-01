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Скоро в прокате «Ешь. Молись. Худей»
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Фильмография
Миша Станинец
Misa Staninec
Киноафиша
Персоны
Миша Станинец
Миша Станинец
Misa Staninec
Дата рождения
24 декабря 1952
Возраст
73 года
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер
Популярные фильмы
7.3
Майские звезды
(1959)
Фильмография Миша Станинец
7.3
Майские звезды
Mayskie zvyozdy
военный
1959, СССР / Чехословакия
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