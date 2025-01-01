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Лучшие документальные фильмы

Все 51 Онлайн
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Культурный код: Фрагменты
Культурный код: Фрагменты
документальный 2025, Россия
0.0
День открытых дверей
День открытых дверей
драма 2024, Россия
0.0
Ле-Ман '55. Тайная катастрофа
Ле-Ман '55. Тайная катастрофа
документальный 2024, Франция
6.0
Хаяо Миядзаки и птица
Хаяо Миядзаки и птица
документальный 2024, Япония
8.0
Мой друг панда
Мой друг панда
документальный 2024, Южная Корея
7.0
НЕИЗМЕННЫЙ: Майкл Дж. Фокс
НЕИЗМЕННЫЙ: Майкл Дж. Фокс
биография, документальный 2023, США
8.0
Горькие дни
Горькие дни
документальный 2023, ЦАР / Китай
7.0
Денежный выстрел: История Pornhub
Денежный выстрел: История Pornhub
документальный 2023, США
5.0
Мы им доверяем
Мы им доверяем
документальный 2023, Россия
0.0
Водяная мельница в Бади
Водяная мельница в Бади
короткометражный 2023, Китай
0.0
Аферист из Tinder
Аферист из Tinder
криминал, документальный 2022, Великобритания
7.0
Вся красота и кровопролитие
Вся красота и кровопролитие
документальный 2022, США
7.0
Стац: инструменты успеха
Стац: инструменты успеха
документальный 2022, США
7.0
Люди дела
Люди дела
комедия, криминал, драма 2022, Болгария / Румыния
7.0
Фантазия в бетонных джунглях
Фантазия в бетонных джунглях
документальный, короткометражный 2022, Бангладеш
5.0
Карман России
Карман России
документальный 2021, Россия
6.0
Эннио. Маэстро
Эннио. Маэстро
биография, документальный, музыка 2021, Италия / Бельгия / Нидерланды / Япония
7.0
Спасательная операция
Спасательная операция
боевик, документальный, детектив 2021, Таиланд / Великобритания / США
8.0
В погоне за Бэнкси
В погоне за Бэнкси
документальный 2020, Франция
7.0
Жизнь человека. Последнее интервью
Жизнь человека. Последнее интервью
документальный 2020, Россия
0.0
Диего Марадона
Диего Марадона
документальный, спорт 2019, Великобритания
7.0
Однажды... Тарантино
Однажды... Тарантино
документальный 2019, США
7.0
Медведи Камчатки. Начало жизни
Медведи Камчатки. Начало жизни
документальный 2018, Россия
7.0
Они никогда не станут старше
Они никогда не станут старше
документальный, исторический, военный 2018, Великобритания / Новая Зеландия
8.0
Будешь моим соседом?
Будешь моим соседом?
биография, документальный 2018, США
8.0
Анимированная жизнь
Анимированная жизнь
документальный 2016, США
7.0
Город Кошек
Город Кошек
документальный 2016, США / Турция
7.0
Я вам не негр
Я вам не негр
документальный 2016, США / Франция
7.0
Курт Кобейн: Чертов монтаж
Курт Кобейн: Чертов монтаж
биография, документальный 2015, США
7.0
Citizenfour: Правда Сноудена
Citizenfour: Правда Сноудена
документальный 2014, США / Германия / Великобритания
7.0
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Документальные фильмы предлагают аутентичный взгляд на реальные события, людей и мир вокруг нас. Они могут показать зрителям новые подходы к проблемам, событиям и явлениям, а также расширить кругозор и повысить общее понимание мира. Документальные фильмы могут также быть важной формой исследования и образования, раскрывая факты о различных аспектах нашей жизни, истории, науки и культуры. В них можно обнаружить истории о выдающихся личностях, общественных движениях, экологических проблемах и многих других важных темах. Они помогают нам понять и прочувствовать разнообразие мировоззрений и жизненных путей других людей.

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