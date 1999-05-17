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Мой лучший враг – Клаус Кински Мой лучший враг – Клаус Кински
Киноафиша Фильмы Мой лучший враг – Клаус Кински
Mein liebster Feind - Klaus Kinski

Мой лучший враг – Клаус Кински, 1999

1999 / Германия / Великобритания / США
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12 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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О фильме

Клаус Кински — он был невероятен. Он был страшен и привлекателен. Он шел по жизни, оставляя позади жертв своей необузданности — женщин, мужчин, детей. Ему было все равно, кого совращать. Гениальный актер, космополит, горбун, великий «казанова», пьяница и наркоман, старообразный монстр с лучистыми глазами ребенка на изможденном лице. Вернер Херцог, единственный режиссер, который смог одолеть своенравную природу Кински и кому он сам предлагал сотрудничество (редкий случай для этого «священного чудовища», ответившего отказом на предложения Феллини, Куросавы, Копполы), снял после смерти актера документальный фильм «Мой любимый враг — Клаус Кински». Великий актер оценил бы точность и остроумие своего ненавистного друга. Он сам состоял из этих, раздирающих его, несовпадений, полярных точек существования — высоты и бездны, разрушительного зла и гармонии, покоя и первобытного хаоса. Часто их путая. Меняя смыслами.

7.9 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 1999
Премьера в России 17 мая 1999
Премьера в мире 17 мая 1999
Возраст 18+
Режиссер
Вернер Херцог
Вернер Херцог
В ролях
Вернер Херцог
Вернер Херцог
Клаудия Кардинале
Клаудия Кардинале
Мик Джаггер
Клаус Кински
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Мой лучший враг – Клаус Кински 2 постера
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