Киноафиша Фильмы Человек гризли Награды и номинации фильма Человек гризли

Награды и номинации фильма Человек гризли 2005

Сандэнс 2005 Сандэнс 2005
Премия Альфреда П. Слоана за художественный фильм
Победитель
Мировое кино - документальный фильм
Номинант
