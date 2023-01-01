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Они шли за солдатами
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Soldatesse, Le
Они шли за солдатами
1965 / Франция / Италия / ФРГ / Югославия
7.5
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Рейтинг IMDb: 7.5
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