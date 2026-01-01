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Постер фильма Лучшие годы
5.3
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5.3

Лучшие годы

, 1955
La meilleure part
Франция, Италия / драма / 18+
Постер фильма Лучшие годы
5.3

О фильме

Филипп – инженер-конструктор, руководящий проектом по возведению громадной дамбы. Он должен уложиться в установленные сроки сдачи объекта, несмотря на возникающие на его пути препятствия – забастовки, несчастные случаи и т.д. Однако, есть еще и другая причина, заставляющая его спешить – у него больное сердце и жить ему осталось совсем немного…

В ролях

Жерар Филип
Philippe Perrin - l'ingénieur en chef
Мишель Корде
Micheline - l'infirmière du chantier
Умберто Спадаро
Gino - un ouvrier piémontais
Жорж Шамара
Lemoigne, le chef d'équipe
Валерия Морикони
Odette - la serveuse de la cantine
Оливье Юссено
Colombin - le magasinier
Альберто Бонуччи
Antoine
Жан Лефевр
Raymond - un ouvrier
Жан-Жак Лекот
Pasquier, un ingénieur
Мишель Франсуа
Le docteur Molinier
Режиссер Ив Аллегре
Сценарист Ив Аллегре, Жак Сигюр, Philippe St-Gil
Композитор Поль Мисраки
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция / Италия
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 1955
Премьера в мире 30 декабря 1955
Дата выхода
29 июля 1957 СССР
30 декабря 1955 Франция
Производство Trident Film, Silver Films, Noria Film
Другие названия
La meilleure part, Correntes da Violência, Corrientes opuestas, De beste jaren, Decyzja, Den store dæmning, Der Staudamm, Gli anni che non ritornano, Niebla en las cumbres, Partea cea mai buna, Sto kalytero meros, The Best Part, Лучшие годы, 男の卋界

Рейтинг фильма

5.3
Оцените 15 голосов
5.3 IMDb

Отзывы о фильме

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