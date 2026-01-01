Филипп – инженер-конструктор, руководящий проектом по возведению громадной дамбы. Он должен уложиться в установленные сроки сдачи объекта, несмотря на возникающие на его пути препятствия – забастовки, несчастные случаи и т.д. Однако, есть еще и другая причина, заставляющая его спешить – у него больное сердце и жить ему осталось совсем немного…
ПроизводствоTrident Film, Silver Films, Noria Film
Другие названия
La meilleure part, Correntes da Violência, Corrientes opuestas, De beste jaren, Decyzja, Den store dæmning, Der Staudamm, Gli anni che non ritornano, Niebla en las cumbres, Partea cea mai buna, Sto kalytero meros, The Best Part, Лучшие годы, 男の卋界
Рейтинг фильма
5.3
Оцените15 голосов
5.3IMDb
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