Боккаччо 70, 1962

Самый высокохудожественный альманах, составленный из фильмов патриархов итальянского кино. Основная идея заключается в том, что рассказанные здесь истории могли бы войти в Декамерон семидесятых годов. Концепция эта, впрочем, умозрительная, а, по сути, каждый из режиссеров снял по самостоятельной картине с легким эротическим подтекстом. В "Искушении доктора Антонио" Феллини моралист ведет крестовый поход против проявлений любви и секса, но соблазнительница (Анита Экберг) спускается с плаката в его комнате и сводит пуританина с ума. В "Работе" Висконти дает ощутить беспокойство юного графа (Томас Милиан) по поводу возможного скандала из-за проститутки и угрозы развода с женой (Роми Шнайдер). В "Лотерее" Витторио Де Сика сама Софи Лорен является призом лотереи на провинциальной ярмарке в северной Италии. Выигравший может с ней переспать, а собранные деньги пойдут на приданое. Четвертый эпизод "Ренцо и Лучианa" снят режиссером Марио Моничелли и обычно не включается в вариант картины, показываемый за пределами Италии.