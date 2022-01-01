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Боккаччо 70 Боккаччо 70
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Boccaccio '70

Боккаччо 70, 1962

1962 / Италия / Франция
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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О фильме

Самый высокохудожественный альманах, составленный из фильмов патриархов итальянского кино. Основная идея заключается в том, что рассказанные здесь истории могли бы войти в Декамерон семидесятых годов. Концепция эта, впрочем, умозрительная, а, по сути, каждый из режиссеров снял по самостоятельной картине с легким эротическим подтекстом. В "Искушении доктора Антонио" Феллини моралист ведет крестовый поход против проявлений любви и секса, но соблазнительница (Анита Экберг) спускается с плаката в его комнате и сводит пуританина с ума. В "Работе" Висконти дает ощутить беспокойство юного графа (Томас Милиан) по поводу возможного скандала из-за проститутки и угрозы развода с женой (Роми Шнайдер). В "Лотерее" Витторио Де Сика сама Софи Лорен является призом лотереи на провинциальной ярмарке в северной Италии. Выигравший может с ней переспать, а собранные деньги пойдут на приданое. Четвертый эпизод "Ренцо и Лучианa" снят режиссером Марио Моничелли и обычно не включается в вариант картины, показываемый за пределами Италии.

7.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 2 часа 39 минут
Год выпуска 1962
Премьера в мире 22 февраля 1962
Режиссер
Витторио Де Сика
Витторио Де Сика
В ролях
Софи Лорен
Софи Лорен
Луиджи Джулиани
Анита Экберг
Пеппино Де Филиппо
Роми Шнайдер
Роми Шнайдер
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Боккаччо 70 1 постер
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саундтрек фильма Боккаччо 70
Кадры из фильма Все кадры
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