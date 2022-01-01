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Поруганная честь Катарины Блюм
Киноафиша Фильмы Поруганная честь Катарины Блюм
Verlorene Ehre der Katharina Blum oder

Поруганная честь Катарины Блюм, 1975

1975 / ФРГ
7.4 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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О фильме
История про молодую женщину, которая провела одну ночь с малознакомым мужчиной, а утром была арестована за связь с террористом. Приз Германской киноакадемии Ангеле Винклер за главную женскую роль.
7.4 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 1975
Премьера в мире 10 января 1975
Режиссер
Фолькер Шлендорф
Фолькер Шлендорф
В ролях
Маргарет фон Тротта
Ангела Винклер
Ангела Винклер
Марио Адорф
Юрген Прохнов
Юрген Прохнов
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Поруганная честь Катарины Блюм 2 постера
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