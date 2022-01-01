Поруганная честь Катарины Блюм, 1975

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о выходе в прокат О фильме История про молодую женщину, которая провела одну ночь с малознакомым мужчиной, а утром была арестована за связь с террористом. Приз Германской киноакадемии Ангеле Винклер за главную женскую роль. Развернуть 7.4 Оцените 12 голосов Рейтинг IMDb: 7.3 Продолжительность 1 час 46 минут Год выпуска 1975 Премьера в мире 10 января 1975 Режиссер Фолькер Шлендорф В ролях Маргарет фон Тротта Ангела Винклер Марио Адорф Юрген Прохнов Все актеры и съемочная группа 2 постера

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