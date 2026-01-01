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Постер фильма Сидящий справа
6.6
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6.6

Сидящий справа

, 1968
Seduto alla sua destra
Италия / драма / 18+
Постер фильма Сидящий справа
6.6

О фильме

Однажды в Центральной Африке, в затерянной в глубине саванны деревушке несколько наемников-европейцев в форме цвета хаки арестовали некоего проповедника Мориса Лалуби, за которым охотились долго и которого, может быть, и не поймали бы, если бы не предательство одного из соратников Лалуби. Проповедника поместили в местную тюрьму и пытались выведать у него что-то про повстанческое движение. В том числе и через сидящего тут же вора Оресте…

В ролях

Вуди Строуд
Maurice Lalubi
Франко Читти
Oreste
Жан Сервэ
Il colonnello
Пьер Паоло Каппони
Un ufficiale
Стефен Форсайт
Il prigionero violento
Лучано Катеначчи
Il sergente
Сальваторе Базиле
Giuseppe Transocchi
Un soldato
Silvio Fiore
Renzo Rossi
Режиссер Валерио Дзурлини
Сценарист Валерио Дзурлини, Франко Брузати
Композитор Иван Вандор
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Италия
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 1968
Премьера в мире 16 мая 1968
Дата выхода
16 мая 1968 Италия
Производство Italnoleggio Cinematografico, Castoro
Другие названия
Seduto alla sua destra, Black Jesus, Out of Darkness, A sa droite, Assis à sa droite, Estarás sentado a la derecha, Must Jeesus, O thanatos enos iroa, Pelon kädet, Seated at His Right, Sentado à Sua Direita, Siedzący po prawicy, Super Brother, Töten war ihr Job, "SEDUTO ALLA SUA DESTRA" - "L'ORA DEL VENTO", Assis à sa droite - L'heure du vent

Рейтинг фильма

6.6
Оцените 13 голосов
6.6 IMDb

Отзывы о фильме

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