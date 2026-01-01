Однажды в Центральной Африке, в затерянной в глубине саванны деревушке несколько наемников-европейцев в форме цвета хаки арестовали некоего проповедника Мориса Лалуби, за которым охотились долго и которого, может быть, и не поймали бы, если бы не предательство одного из соратников Лалуби. Проповедника поместили в местную тюрьму и пытались выведать у него что-то про повстанческое движение. В том числе и через сидящего тут же вора Оресте…
Seduto alla sua destra, Black Jesus, Out of Darkness, A sa droite, Assis à sa droite, Estarás sentado a la derecha, Must Jeesus, O thanatos enos iroa, Pelon kädet, Seated at His Right, Sentado à Sua Direita, Siedzący po prawicy, Super Brother, Töten war ihr Job, "SEDUTO ALLA SUA DESTRA" - "L'ORA DEL VENTO", Assis à sa droite - L'heure du vent
Рейтинг фильма
6.6
Оцените13 голосов
6.6IMDb
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