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Преступление во имя любви
Delitto d'amore
Преступление во имя любви, 1974
1974 / Италия
7.0
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13
голосов
Рейтинг IMDb: 7
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Жанр:
драма
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7.0
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность
1 час 45 минут
Год выпуска
1974
Премьера в мире
6 июня 1974
Режиссер
Луиджи Коменчини
В ролях
Джулиано Джемма
Стефания Сандрелли
Ренато Скарпа
Брицио Монтинаро
Чезира Аббьяти
Все актеры и съемочная группа
2 постера
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саундтрек фильма
Преступление во имя любви
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