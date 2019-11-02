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Мари Лафоре
Мари Лафоре Marie Laforêt
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Мари Лафоре

Marie Laforêt

Дата рождения
5 октября 1939
Возраст
80 лет
Знак зодиака
Весы
Дата смерти
2 ноября 2019
Карьера
Актриса
Рост
167 см
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Герой боевиков

Популярные фильмы

Спрут 8.2
Спрут (1984)
На ярком солнце 8.0
На ярком солнце (1960)
Они шли за солдатами 7.4
Они шли за солдатами (1965)

Фильмография Мари Лафоре

Небесная канцелярия 6
Небесная канцелярия Les bureaux de Dieu
комедия 2008, Франция / Бельгия
Изгнание Гарделя 7.1
Изгнание Гарделя Tangos, l'exil de Gardel
драма 1985, Аргентина
Спрут 8.2
Спрут
драма, криминал 1984, Италия
Веселая пасха 6.8
Веселая пасха Joyeuses Pâques
комедия 1984, Франция
Кто есть кто 7.1
Кто есть кто Flic ou voyou
боевик, комедия, драма, криминал 1979, Франция
Они шли за солдатами 7.4
Они шли за солдатами Soldatesse, Le
драма, военный 1965, Франция / Италия / ФРГ / Югославия
На ярком солнце 8
На ярком солнце Plein soleil
драма, криминал 1960, Франция / Италия
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