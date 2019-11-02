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Фильмография
Мари Лафоре
Marie Laforêt
Киноафиша
Персоны
Мари Лафоре
Мари Лафоре
Marie Laforêt
Дата рождения
5 октября 1939
Возраст
80 лет
Знак зодиака
Весы
Дата смерти
2 ноября 2019
Карьера
Актриса
Рост
167 см
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Герой боевиков
Популярные фильмы
8.2
Спрут
(1984)
8.0
На ярком солнце
(1960)
Билеты
7.4
Они шли за солдатами
(1965)
Фильмография Мари Лафоре
6
Небесная канцелярия
Les bureaux de Dieu
комедия
2008, Франция / Бельгия
7.1
Изгнание Гарделя
Tangos, l'exil de Gardel
драма
1985, Аргентина
8.2
Спрут
драма, криминал
1984, Италия
6.8
Веселая пасха
Joyeuses Pâques
комедия
1984, Франция
7.1
Кто есть кто
Flic ou voyou
боевик, комедия, драма, криминал
1979, Франция
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
7.4
Они шли за солдатами
Soldatesse, Le
драма, военный
1965, Франция / Италия / ФРГ / Югославия
8
На ярком солнце
Plein soleil
драма, криминал
1960, Франция / Италия
Билеты
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