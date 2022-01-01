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Анна Карина
Анна Карина
Anna Karina
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Анна Карина
Anna Karina
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Дата рождения
22 сентября 1940
Возраст
81 год
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актриса, Сценарист
Личные связи
Жан-Люк Годар
Брак с 1961 по 1964 гг
Биография Анны Кариной
Родилась 22 сентября 1940 года. Копенгаген, Дания.
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Фильмография Анны Кариной
Я, Цезарь
мелодрама, семейный, комедия, драма
2003, Франция
6.0
Священный груз
боевик
1996, США
4.0
Регина
драма
1982, Франция / Италия
7.0
Самая древняя профессия
драма, комедия
1967, Франция / ФРГ / Италия
5.0
Сделано в США
комедия, криминал, детектив
1966, Франция
6.0
Альфавилль
мелодрама, мистика, фантастика, драма, триллер
1965, Франция / Италия
7.0
Они шли за солдатами
драма, военный
1965, Франция / Италия / ФРГ / Югославия
7.0
Безумный Пьеро
драма
1965, Франция / Италия
7.0
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Связи
Жан-Люк Годар
Jean-Luc Godard
Брак с 1961 по 1964 гг
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