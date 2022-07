1 Graceful Exit Michael Giacchino, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony / Michael Giacchino 0:38

2 What Mom Would Have Wanted Michael Giacchino, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony / Michael Giacchino 1:00

3 It's Not Magic Michael Giacchino, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony / Michael Giacchino 0:59

4 Feeling Eiffel Michael Giacchino, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony / Michael Giacchino 0:59

5 Grace Under Pressure Michael Giacchino, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony / Michael Giacchino 1:01

6 Mirror Confidence Michael Giacchino, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony / Michael Giacchino 0:55

7 The Seduction of Paris Michael Giacchino, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony / Michael Giacchino 0:59

8 Along For the Ride Michael Giacchino, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony / Michael Giacchino 1:09

9 Seizing the Moment Michael Giacchino, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony / Michael Giacchino 0:31

10 The Full Monte Carlo Michael Giacchino, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony / Michael Giacchino 0:51

11 One Suite Deal Michael Giacchino, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony / Michael Giacchino 0:37

12 Junk In the Trunks Michael Giacchino, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony / Michael Giacchino 0:58

13 Ball In Michael Giacchino, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony / Michael Giacchino 0:55

14 Pairing Up Michael Giacchino, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony / Michael Giacchino 2:46

15 A Little Horse (S'il Vous) Play Michael Giacchino, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony / Michael Giacchino 0:49

16 Of Another Color Michael Giacchino, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony / Michael Giacchino 0:53

17 Dressing Up and Dressing Down Michael Giacchino, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony / Michael Giacchino 1:07

18 Jazz Cafe Michael Giacchino, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony / Michael Giacchino 1:19

19 Staying Classy Michael Giacchino, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony / Michael Giacchino 0:54

20 Hotel Keys Michael Giacchino, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony / Michael Giacchino 1:49

21 You're Goin' Places, Kid Michael Giacchino, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony / Michael Giacchino 2:11

22 Chasing Emma Michael Giacchino, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony / Michael Giacchino 0:31

23 Have a Nice Trip Michael Giacchino, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony / Michael Giacchino 0:44

24 Megsmerized Michael Giacchino, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony / Michael Giacchino 0:44

25 Cordelia Arrives Michael Giacchino, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony / Michael Giacchino 1:31

26 Cordelia's Not So Suite Michael Giacchino, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony / Michael Giacchino 1:10

27 Time To Go Michael Giacchino, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony / Michael Giacchino 1:28

28 Missing Links Michael Giacchino, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony / Michael Giacchino 1:22

29 Return Engagement Michael Giacchino, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony / Michael Giacchino 1:50

30 Protection and (Room) Service Michael Giacchino, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony / Michael Giacchino 0:29

31 Just Stay Here Michael Giacchino, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony / Michael Giacchino 0:50

32 I Don't Want To Lose You Michael Giacchino, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony / Michael Giacchino 0:38

33 It's Too Much Michael Giacchino, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony / Michael Giacchino 0:51

34 Just a Regular Girl Michael Giacchino, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony / Michael Giacchino 0:45

35 Almost Everyone Is Happy Michael Giacchino, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony / Michael Giacchino 1:04

36 Separate Ways Michael Giacchino, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony / Michael Giacchino 3:02

37 Grace Be With You Michael Giacchino, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony / Michael Giacchino 1:24

38 Of Another Color (Extended Version) Michael Giacchino, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony / Michael Giacchino 2:51

39 Making Light Michael Giacchino, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony / Michael Giacchino 3:38