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Кори Монтейт
Кори Монтейт
Cory Monteith
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Кори Монтейт
Cory Monteith
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Дата рождения
11 мая 1982
Возраст
31 год
Знак зодиака
Телец
Дата смерти
13 июля 2013
Карьера
Актер, Сценарист
Биография Кори Монтейт
Родился 11 мая 1982 года. Калгари, Альберта, Канада.
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Фильмография Кори Монтейт
МакКаник
криминал, детектив, триллер, драма
2013, США
4.0
Лузеры в прямом эфире 3D
документальный, мюзикл
2011, США
5.0
Монте-Карло
комедия
2011, США
7.0
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