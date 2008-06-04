Иван ведет одинокий и добропорядочный образ жизни, зарабатывая продажей классических автомобилей. Как-то он застает дома грабителя. Не растерявшись, он загоняет преступника под кровать, садится рядом и ждет, когда нарушитель закона осмелится показаться ему на глаза. Однако, познакомившись со злодеем, Иван проникается к нему дружескими чувствами. Вместо того, чтобы вызвать полицию, он решает помочь незадачливому воришке, которому срочно надо на другой конец Бельгии к родителям, и подбрасывает его на своем винтажном «шевроле» до места.

