Эльдорадо

Эльдорадо

Eldorado 18+
О фильме

Иван ведет одинокий и добропорядочный образ жизни, зарабатывая продажей классических автомобилей. Как-то он застает дома грабителя. Не растерявшись, он загоняет преступника под кровать, садится рядом и ждет, когда нарушитель закона осмелится показаться ему на глаза. Однако, познакомившись со злодеем, Иван проникается к нему дружескими чувствами. Вместо того, чтобы вызвать полицию, он решает помочь незадачливому воришке, которому срочно надо на другой конец Бельгии к родителям, и подбрасывает его на своем винтажном «шевроле» до места.
Страна Франция / Бельгия
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2008
Премьера в мире 4 июня 2008
Дата выхода
14 мая 2009 Германия
4 июня 2008 США
18 июня 2008 Франция
Сборы в мире $1 852 478
Производство Casa Kafka Pictures, Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC)
Другие названия
Eldorado, California Wash, Léa, Эльдорадо
Режиссер
Були Ланнерс
Були Ланнерс
В ролях
Фабрис Адд
Филипп Наон
Филипп Наон
Дидье Тупи
Франсуаза Шишери
Були Ланнерс
Були Ланнерс
Все актеры и съемочная группа
6.7
6.6 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
