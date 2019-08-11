Нотр-Дам, 2019

Наша рецензия

Когда в Соборе Парижской Богоматери произошел пожар, режиссер и актриса Валери Донзелли как раз монтировала эту картину. Ее съемки завершились еще в декабре 2018-го, то есть «Нотр-Дам» стал одним из последних фильмов, в которых знаменитый собор предстает во всем своем великолепии. В следующий раз мы сможем увидеть его с крышей и шпилем не раньше, чем через пять лет – и это если озвученные властями сроки восстановления удастся соблюсти. Мод Крэйон (эту роль исполняет…