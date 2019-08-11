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Нотр-Дам Нотр-Дам
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Notre dame

Нотр-Дам, 2019

2019 / Франция / Бельгия
6.0 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
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Причины посмотреть Факты О фильме

Жизнь Мод скучна и однообразна. Она работает архитектором, но не может реализовать свой потенциал. К тому же, личные отношения давно не радуют женщину. Для нее все изменится в тот момент, когда ее макет случайно попадет на архитектурный конкурс. Мод предлагают заняться реконструкцией площади перед Собором Нотр-Дам. Женщина боится ответственности, но берется за работу. И в этот момент судьба сталкивает ее с возлюбленным, с которым она давно рассталась.

  • Фильм совместного производства Франции и Бельгии.
  • Съемки картины велись во Франции с октября по ноябрь 2018 года. Съемочная группа одной из последних успела запечатлеть знаменитый Собор перед тем, как он был разрушен. Спустя полгода после заверения работы над фильмом Нотр-Дам был уничтожен во время сильного пожара. Создатели картины завершали процесс монтажа, когда узнали о разрушении архитектурного памятника.
  • Премьера ленты состоялась в августе 2019 года на Международном фестивале кино в Локарно.
  • Бюджет фильма составил 3.6 миллиона евро. В мировом прокате мелодрама собрала 1.7 миллиона долларов.
  • Режиссер Валери Донзелли также работала над сценарием к картине. Она же исполнила роль главной героини.

Суматошный мир парижанки Мод почти полностью состоит из неудобных вопросов, прихотей бывшего мужа и придирок истеричного начальника. Несмотря на это, Мод успевает заботиться о двух детях и заниматься архитектурой — и случайно выигрывает конкурс на реставрацию площади великого собора Нотр-Дам. Эта забавная ошибка позволяет Мод не только заново построить свою карьеру, но и начать романтическое приключение в лучшем месте для любви — Париже.

6.0 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 2 января 2020
Премьера в мире 11 августа 2019
Возраст 16+
Прокатчик Пионер
Режиссер
Валери Донзелли
Валери Донзелли
В ролях
Валери Донзелли
Валери Донзелли
Пьер Деладоншам
Пьер Деладоншам
Томас Шимека
Томас Шимека
Були Ланнерс
Були Ланнерс
Виржини Ледуайен
Виржини Ледуайен
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Нотр-Дам 2 постера
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Нотр-Дам смотреть онлайн

Нотр-Дам
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за 1 рубль
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Наша рецензия
Когда в Соборе Парижской Богоматери произошел пожар, режиссер и актриса Валери Донзелли как раз монтировала эту картину. Ее съемки завершились еще в декабре 2018-го, то есть «Нотр-Дам» стал одним из последних фильмов, в которых знаменитый собор предстает во всем своем великолепии. В следующий раз мы сможем увидеть его с крышей и шпилем не раньше, чем через пять лет – и это если озвученные властями сроки восстановления удастся соблюсти.  Мод Крэйон (эту роль исполняет…
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