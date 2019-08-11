Нотр-Дам, 2019

Жизнь Мод скучна и однообразна. Она работает архитектором, но не может реализовать свой потенциал. К тому же, личные отношения давно не радуют женщину. Для нее все изменится в тот момент, когда ее макет случайно попадет на архитектурный конкурс. Мод предлагают заняться реконструкцией площади перед Собором Нотр-Дам. Женщина боится ответственности, но берется за работу. И в этот момент судьба сталкивает ее с возлюбленным, с которым она давно рассталась.
Суматошный мир парижанки Мод почти полностью состоит из неудобных вопросов, прихотей бывшего мужа и придирок истеричного начальника. Несмотря на это, Мод успевает заботиться о двух детях и заниматься архитектурой — и случайно выигрывает конкурс на реставрацию площади великого собора Нотр-Дам. Эта забавная ошибка позволяет Мод не только заново построить свою карьеру, но и начать романтическое приключение в лучшем месте для любви — Париже.