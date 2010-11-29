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Белла Ахмадулина
Белла Ахмадулина
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Белла Ахмадулина
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Дата рождения
10 апреля 1937
Возраст
73 года
Знак зодиака
Овен
Дата смерти
29 ноября 2010
Карьера
Актриса, Сценарист
Биография Белла Ахмадулина
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Фильмография Белла Ахмадулина
Ключ без права передачи
драма, семейный
1976, СССР
6.0
Спорт, спорт, спорт
документальный, спорт
1970, СССР
7.0
Живет такой парень
комедия, мелодрама
1964, СССР
6.0
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