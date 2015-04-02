Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Беспринципные в деревне" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Двойная жизнь Чарли Сан-Клауда Двойная жизнь Чарли Сан-Клауда
Киноафиша Фильмы Двойная жизнь Чарли Сан-Клауда Отзывы о фильме «Двойная жизнь Чарли Сан-Клауда»
The Death and Life of Charlie St. Cloud Двойная жизнь Чарли Сан-Клауда 2010 / США
7.9 Оцените
33 голоса Рейтинг IMDb: 6.4
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Двойная жизнь Чарли Сан-Клауда»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Когда российские прокатчики передают оригинальное заглавие «Смерть и жизнь Чарли Сент-Клауда» (The Death and Life of Charlie St. Cloud) как «Двойная жизнь Чарли Сан-Клауда», это означает только одно: смерть есть для российских прокатчиков не что иное, как вторая/другая жизнь. То есть если ты умер и ожил, можно с полным правом сказать, что ты ведешь двойную жизнь – на этом свете и на том. Такой глубоко оптимистический подход к смерти на самом деле идеально…

Читать
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Mari_Oops 2 апреля 2015, 12:51
myler, незнаю почему вы так кретичны..

может просто этот фильм оздан не для вашего возраста...или для более мечтательных и сентиментальных людей??



Мне фильм очень понравился, еще как только я увидела трейлер..и дело даже не в главном герое Эфроне(Который совсем не плохо играет, и у меня появилось чувство понимания и жалости)а просто фильм показался мне очень добрым и интересным...И сюжет меня немного поразил...не все смерти были предугаданны мной...)



вобщем всем девочкам от 9 до 99 советую!!!)))

10 из 10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Зеленая миля
Зеленая миля 9 комментариев
Праведник
Праведник 42 комментария
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды 172 комментария
Разбой 10 комментариев
Обсудить новинки кино в чате
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Бешенство
Бешенство
2023, Россия, триллер
Папы против мам
Папы против мам
2023, Россия, комедия, семейный
Непослушная
Непослушная
2023, Россия, мелодрама
Рок дог 3: Битва за бит
Рок дог 3: Битва за бит
2022, США / Китай, приключения, анимация, комедия
Марлоу
Марлоу
2022, США, триллер
Снежная королева: Разморозка
Снежная королева: Разморозка
2022, Россия, анимация, приключения
Related video
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Приложение киноафиши