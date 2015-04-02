Когда российские прокатчики передают оригинальное заглавие «Смерть и жизнь Чарли Сент-Клауда» (The Death and Life of Charlie St. Cloud) как «Двойная жизнь Чарли Сан-Клауда», это означает только одно: смерть есть для российских прокатчиков не что иное, как вторая/другая жизнь. То есть если ты умер и ожил, можно с полным правом сказать, что ты ведешь двойную жизнь – на этом свете и на том. Такой глубоко оптимистический подход к смерти на самом деле идеально…
может просто этот фильм оздан не для вашего возраста...или для более мечтательных и сентиментальных людей??
Мне фильм очень понравился, еще как только я увидела трейлер..и дело даже не в главном герое Эфроне(Который совсем не плохо играет, и у меня появилось чувство понимания и жалости)а просто фильм показался мне очень добрым и интересным...И сюжет меня немного поразил...не все смерти были предугаданны мной...)
вобщем всем девочкам от 9 до 99 советую!!!)))
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