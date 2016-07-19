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Лапочка 3 Лапочка 3
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Honey 3: Dare to Dance

Лапочка 3, 2016

2016 / США
5.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
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Милли Мартин учится в кейптаунском колледже со строгими правилами. Однажды она понимает, что должна отдохнуть от жесткой дисциплины. Чтобы развеяться и встряхнуться, девушка хочет использовать свой танцевальный талант и заодно вдохновлять окружающих людей. Она договаривается об аренде закрывшегося театра и продумывает постановку «Ромео и Джульетты» в хип-хоп интерпретации. Но между участниками спектакля назревают конфликты, которые угрожают всему мероприятию, а Милли не может этого допустить.

  • Когда Милли рассказывает будущим участникам представления историю героев Шекспира, она ошибается в именах. По ее словам, кузен Джульетты, Тибальт, убил Ромео. Но на самом деле Тибальт, согласно оригинальному произведению, убил Меркурио.
  • Когда в финальных эпизодах в фильме демонстрируется публика, присмотревшись, можно заметить множество манекенов, установленных в задней части театрального зала. 
  • Для Бобби Локвуда это была первая роль, где он намеренно использовал американский акцент, а не свой родной британский.
  • Съемки фильма проходили в Южной Африке.
  • Связь сюжета с предыдущими частями заключается только в том, что главная героиня обучалась в студии Ханни.

В учебное время в колледже Кейптауна, Мили Мартин решает развеяться, чтобы отвлечься от строгой школьной политики. В поисках того, как использовать свой талант танцовщицы, при этом вдохновив окружающих, Мили арендует закрывшийся театр, чтобы показать «Ромео и Джульетту» в хип-хоп стиле. Но так же, как это было между Капулетти и Монтекками, конфликты между актерами угрожают всей постановке...

5.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2016
Премьера в мире 19 июля 2016
Возраст 18+
MPAA PG-13
Режиссер
Билли Вудрафф
В ролях
Кенни Вормолд
Дена Каплан
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Лапочка 3 2 постера
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