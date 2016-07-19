Лапочка 3, 2016

Милли Мартин учится в кейптаунском колледже со строгими правилами. Однажды она понимает, что должна отдохнуть от жесткой дисциплины. Чтобы развеяться и встряхнуться, девушка хочет использовать свой танцевальный талант и заодно вдохновлять окружающих людей. Она договаривается об аренде закрывшегося театра и продумывает постановку «Ромео и Джульетты» в хип-хоп интерпретации. Но между участниками спектакля назревают конфликты, которые угрожают всему мероприятию, а Милли не может этого допустить.
В учебное время в колледже Кейптауна, Мили Мартин решает развеяться, чтобы отвлечься от строгой школьной политики. В поисках того, как использовать свой талант танцовщицы, при этом вдохновив окружающих, Мили арендует закрывшийся театр, чтобы показать «Ромео и Джульетту» в хип-хоп стиле. Но так же, как это было между Капулетти и Монтекками, конфликты между актерами угрожают всей постановке...