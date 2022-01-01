Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Аманда Крю
Аманда Крю
Amanda Crew
О персоне
Фильмография
Вопросы и ответы
Аманда Крю
Amanda Crew
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
5 июня 1986
Возраст
36 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актриса, Сценарист
Биография Аманда Крю
Родилась 5 июня 1986 года. Лангли, Британская Колумбия, Канада.
Развернуть
Фильмография Аманда Крю
Иные
фантастика, триллер, драма
2018, США / Канада
7.0
Столик № 19
комедия, драма
2017, США
5.0
Век Адалин
драма, мелодрама
2015, США
7.0
Сила воли
драма, биография, спорт
2015, Франция / Германия / Канада
7.0
Сумасшедший вид любви
комедия, мелодрама, драма
2013, США
6.0
Джобс: Империя соблазна
драма, биография
2013, США
5.0
Повторяющие реальность
боевик, фантастика
2010, Канада
5.0
Двойная жизнь Чарли Сан-Клауда
драма
2010, США
7.0
Все фильмы
Related video
Не стыдно: кем работает дочь прославленного ведущего «Поля чудес»
Водянова проболталась: какое русское блюдо иностранцы называют «кошачьим кормом»
Никто не мог заподозрить: хирург выдал неприглядную правду о Галкине
В «Берегись автомобиля» нашли непростительный для Рязанова ляп
Проклятие или совпадение? Актеры «Мажора» умирают один за другим
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
«Рот стал клоунский»: мать Соколовского пожалели из-за неудачной пластики
Брыльска проиграла «холодную» войну с советской звездой: как это было
Памятник Гайдаю вызвал бурные споры: причину поймут не все
Скрывала много лет: главную тайну Тутберидзе раскрыла дочь
Вот о чем Гурченко мечтала до конца жизни – но так и не получила
Навесили хомут: вот о чем до конца жизни жалел «вечный Шурик» Демьяненко