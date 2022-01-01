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Аманда Крю

Amanda Crew
Аманда Крю
Аманда Крю Amanda Crew
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Дата рождения
5 июня 1986
Возраст
36 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актриса, Сценарист
Биография Аманда Крю

Родилась 5 июня 1986 года. Лангли, Британская Колумбия, Канада.

Фильмография Аманда Крю
Иные
Иные
фантастика, триллер, драма 2018, США / Канада
7.0
Столик № 19
Столик № 19
комедия, драма 2017, США
5.0
Век Адалин
Век Адалин
драма, мелодрама 2015, США
7.0
Сила воли
Сила воли
драма, биография, спорт 2015, Франция / Германия / Канада
7.0
Сумасшедший вид любви
Сумасшедший вид любви
комедия, мелодрама, драма 2013, США
6.0
Джобс: Империя соблазна
Джобс: Империя соблазна
драма, биография 2013, США
5.0
Повторяющие реальность
Повторяющие реальность
боевик, фантастика 2010, Канада
5.0
Двойная жизнь Чарли Сан-Клауда
Двойная жизнь Чарли Сан-Клауда
драма 2010, США
7.0
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