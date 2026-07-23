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Одно на двоих - Трейлер
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Одно на двоих

, 2025
Одно на двоих
Беларусь / 18+
Трейлеры
Постер фильма Одно на двоих
Одно на двоих - Трейлер
Одно на двоих  Трейлер

О фильме

Фильм рассказывает о летчиках – Героях Беларуси Андрее Ничипорчике и Никите Куконенко. Ценой собственной жизни летчики спасли мирных жителей от гибели, уведя самолет от жилого квартала. Военный самолет ЯК-130 Лидской штурмовой авиационной базы потерпел крушение 19 мая 2021 года в Барановичах. Экипаж в составе командира звена майора Андрея Ничипорчика и пилота лейтенанта Никиты Куконенко выполнял учебно-тренировочный полет, в ходе которого заметил техническую неисправность. Перед гибелью летчикам удалось направить самолет на пустырь между многоквартирными и частными домами. От момента возникновения аварийной ситуации до падения прошло чуть более минуты. За эту минуту два летчика вспоминают прожитую жизнь, каждый свою, наполненную радостными и грустными моментами, любовью и разочарованием, событиями, которые способствовали становлению их характеров.

Детали фильма

Страна Беларусь
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2025

Рейтинг фильма

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Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года 
Обновлено 23 июля 2026

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Одно на двоих - Трейлер
Одно на двоих Трейлер
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