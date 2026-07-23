Скатерти и «бабушкины» салфетки гниют на помойке: в Европе уже 10 лет накрывают стол кусками дерева – вид дороже, чем в ресторанах

5-литровые баклажки не выбрасывал никогда: 10+ вариантов использования их дома и на даче — каждая поделка выглядит дорого

Пару капель бензина в детскую присыпку – и пятен жира на мебели как не бывало: этому учат на дорогущих курсах (а мы расскажем бесплатно)

«Суперсемейку 3» фанаты ждут уже почти 10 лет — и наконец появились первые подробности, но обрадуют они не всех

«Машу и Медведя» подвинули: какой «оранжевый» российский мульт неожиданно стал хитом на Ближнем Востоке (не «Три кота»)

Раджеш все-таки нашел жену после концовки «Теории большого взрыва»: но финал истории любви оказался беспощадным

Вы когда-нибудь мечтали о лучшей версии «Субстанции» и «Джокера»? DC снял первый бодихоррор и инсайдеры визжат от восторга

«Это точно постер не к порнопародии?»: сериал «Трудно быть богом» ещё не вышел, но уже получил «знатных люлей» от зрителей

Выходим на орбиту советской классики: угадаете 5 Sci-Fi из СССР по кадру с космическим кораблём? (тест)

С этих 3 фильмов мальчишек в СССР гнали из кинотеатров поганой метлой: запрещали даже военный шедевр Ростоцкого