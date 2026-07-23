Фильм рассказывает о летчиках – Героях Беларуси Андрее Ничипорчике и Никите Куконенко. Ценой собственной жизни летчики спасли мирных жителей от гибели, уведя самолет от жилого квартала. Военный самолет ЯК-130 Лидской штурмовой авиационной базы потерпел крушение 19 мая 2021 года в Барановичах. Экипаж в составе командира звена майора Андрея Ничипорчика и пилота лейтенанта Никиты Куконенко выполнял учебно-тренировочный полет, в ходе которого заметил техническую неисправность. Перед гибелью летчикам удалось направить самолет на пустырь между многоквартирными и частными домами. От момента возникновения аварийной ситуации до падения прошло чуть более минуты. За эту минуту два летчика вспоминают прожитую жизнь, каждый свою, наполненную радостными и грустными моментами, любовью и разочарованием, событиями, которые способствовали становлению их характеров.