Награды и номинации фильма Двое на дороге 1967

Оскар 1968 Оскар 1968
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Золотой глобус 1968 Золотой глобус 1968
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
 Лучшая музыка к фильму
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1968 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1968
Best British Screenplay
Номинант
