Киноафиша
Фильмы
Двое на дороге
Награды и номинации фильма Двое на дороге
Награды и номинации фильма Двое на дороге 1967
Оскар 1968
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Золотой глобус 1968
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Лучшая музыка к фильму
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1968
Best British Screenplay
Номинант
