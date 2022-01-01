На дне, 1972

Классика русского театра, в исполнении звезд советской сцены. Великолепная постановка пьесы Горького Галиной Волчек 1968 года, экранизированная для ТВ(1972) в несколько другом актерском составе. Рабочий Клещ, мечтающий о честном труде, и Пепел, жаждущий правильной жизни, и Актер, весь поглощенный воспоминаниями о своей былой славе, и Настя, страстно мечтающая о настоящей любви. Все эти люди - трагические жертвы уродливых и жестоких порядков, при которых человек перестает быть человеком, и обречен влачить жалкое существование. Все они достойны лучшей участи. Тем трагичнее их положение сейчас...

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