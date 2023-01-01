Назначение, 1980

На место начальника, возглавлявшего в течение нескольких лет некое учреждение, приходит его выдвиженец - человек умный, талантливый, но не привыкший принимать жесткие решения. Он пытается вести политику, прямо противоположную той, которую - под девизом личной выгоды - проводил его предшественник. И, как это ни парадоксально, интеллигентному и мягкому человеку приходится проявлять черты, абсолютно не свойственные ему ранее. К тому же у него катастрофически осложняется личная жизнь: он полюбил собственную секретаршу...