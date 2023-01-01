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Журналист
Журналист, 1967: актеры и роли
Журналист
1967 / СССР
7.3
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 7.5
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Журналист, 1967: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Сергей Герасимов
В ролях
Юрий Васильев
Yuriy Vasilyev
Галина Польских
Надежда Федосова
Иван Лапиков
Сергей Никоненко
Sergey Nikonenko
Сергей Герасимов
Тамара Макарова
Tamara Makarova
Валентина Теличкина
Valentina Telichkina
Жанна Болотова
Инга Будкевич
Inga Budkevich
Екатерина Васильева
Андрей Вертоградов
Andrey Vertogradov
Вадим Захарченко
Vadim Zakharchenko
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