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Киноафиша Фильмы Журналист Журналист, 1967: актеры и роли
Журналист 1967 / СССР
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11 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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Журналист, 1967: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Сергей Герасимов Сергей Герасимов
В ролях
Юрий Васильев Yuriy Vasilyev Галина Польских Галина Польских Надежда Федосова Иван Лапиков Иван Лапиков Сергей Никоненко Сергей Никоненко Sergey Nikonenko Сергей Герасимов Сергей Герасимов Тамара Макарова Тамара Макарова Tamara Makarova Валентина Теличкина Валентина Теличкина Valentina Telichkina Жанна Болотова Жанна Болотова Инга Будкевич Inga Budkevich Екатерина Васильева Екатерина Васильева Андрей Вертоградов Andrey Vertogradov Вадим Захарченко Vadim Zakharchenko Ольга Маркина Люсьена Овчинникова Люсьена Овчинникова Нина Сухотская Тамара Совчи Василий Шукшин Василий Шукшин Vasily Shukshin Л. Володин Юсуп Даниялов Yusup Daniyalov Анни Жирардо Анни Жирардо Annie Girardot Софья Павлова Владимир Пицек Мирей Матье Мирей Матье Mireille Mathieu
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