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Постер фильма Огненный шар
5.7
Киноафиша Фильмы Огненный шар
5.7

Огненный шар

, 1950
The Fireball
США / драма / 18+
Постер фильма Огненный шар
5.7

О фильме

Джонни убегает из приюта и становится звездой катания на роликовых коньках. У него появляются поклонницы, одна из которых, Полли жаждет его только потому, что он чемпион, а вторая, Мэри, действительно его любит.

В ролях

Микки Руни
Johnny Casar
Милберн Стоун
Jeff Davis
Сэм Флинт
Dr. Barton
Беверли Тайлер
Mary Reeves
Джон Хедлоу
Джеймс Андерсон
Аль Хилл
Кеннер Дж. Кемп
Фрэнк Миллс
Мэрилин Монро
Мэрилин Монро
Polly
Пэт О’Брайен
Father O'Hara
James Brown
Allen
Режиссер Тэй Гарнетт
Сценарист Тэй Гарнетт, Хорас Маккой
Композитор Виктор Янг
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 24 минуты
Год выпуска 1950
Премьера в мире 7 октября 1950
Дата выхода
9 ноября 1950 США
Производство Bert E. Friedlob Productions, Thor Productions
Другие названия
The Fireball, Fama sin gloria, Błyskawica, Dark Challenge, El desafío, Johnny gör sensation, Kerskuri, Le Roi de la piste, Lo spaccone vagabondo, Mingea de foc, O Faísca, Rollschuhfieber, Ruedas de fuego, The Challenge

Рейтинг фильма

5.7
Оцените 14 голосов
5.6 IMDb

Цитаты

Johnny Casar Ну здравствуй, чемпион! Думал, что ты будешь тренироваться. Тебе это очень пригодится
Mack Miller Ты, громкая маленькая заноза...
Johnny Casar Гав, гав гав!

Отзывы о фильме

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