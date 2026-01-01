Джонни убегает из приюта и становится звездой катания на роликовых коньках. У него появляются поклонницы, одна из которых, Полли жаждет его только потому, что он чемпион, а вторая, Мэри, действительно его любит.
ПроизводствоBert E. Friedlob Productions, Thor Productions
Другие названия
The Fireball, Fama sin gloria, Błyskawica, Dark Challenge, El desafío, Johnny gör sensation, Kerskuri, Le Roi de la piste, Lo spaccone vagabondo, Mingea de foc, O Faísca, Rollschuhfieber, Ruedas de fuego, The Challenge
Рейтинг фильма
5.7
Оцените14 голосов
5.6IMDb
Цитаты
Johnny CasarНу здравствуй, чемпион! Думал, что ты будешь тренироваться. Тебе это очень пригодится
Mack MillerТы, громкая маленькая заноза...
Johnny CasarГав, гав гав!
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