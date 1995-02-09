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Дэвид Уэйн
Дэвид Уэйн David Wayne
Киноафиша Персоны Дэвид Уэйн

Дэвид Уэйн

David Wayne

Дата рождения
30 января 1914
Возраст
81 год
Знак зодиака
Водолей
Дата смерти
9 февраля 1995
Место рождения
Траверс-Сити, Мичиган, США

Популярные фильмы

Как выйти замуж за миллионера 7.7
Как выйти замуж за миллионера (1953)
Три лица Евы 7.2
Три лица Евы (1957)

Фильмография Дэвид Уэйн

Жанр
Год
Все 2 Фильмы 2 Актер 2
Три лица Евы 7.2
Три лица Евы The Three Faces of Eve
драма, детектив 1957, США
Как выйти замуж за миллионера 7.7
Как выйти замуж за миллионера How to Marry a Millionaire
драма, мелодрама, комедия 1953, США
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