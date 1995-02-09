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Фильмография
Дэвид Уэйн
David Wayne
Киноафиша
Персоны
Дэвид Уэйн
Дэвид Уэйн
David Wayne
Дата рождения
30 января 1914
Возраст
81 год
Знак зодиака
Водолей
Дата смерти
9 февраля 1995
Место рождения
Траверс-Сити, Мичиган, США
Популярные фильмы
7.7
Как выйти замуж за миллионера
(1953)
7.2
Три лица Евы
(1957)
Фильмография Дэвид Уэйн
Жанр
Все
Детектив
Драма
Комедия
Мелодрама
Год
Все
1957
1953
Все
2
Фильмы
2
Актер
2
7.2
Три лица Евы
The Three Faces of Eve
драма, детектив
1957, США
7.7
Как выйти замуж за миллионера
How to Marry a Millionaire
драма, мелодрама, комедия
1953, США
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