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Бетти Грэйбл
Betty Grable
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Бетти Грэйбл
Бетти Грэйбл
Betty Grable
Дата рождения
18 декабря 1916
Возраст
56 лет
Знак зодиака
Стрелец
Дата смерти
2 июля 1973
Место рождения
Сент-Луис, США
Популярные фильмы
7.7
Как выйти замуж за миллионера
(1953)
Фильмография Бетти Грэйбл
Жанр
Все
Драма
Комедия
Мелодрама
Год
Все
1953
Все
1
Фильмы
1
Актриса
1
7.7
Как выйти замуж за миллионера
How to Marry a Millionaire
драма, мелодрама, комедия
1953, США
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