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Жан Негулеско
Jean Negulesco
Киноафиша
Персоны
Жан Негулеско
Жан Негулеско
Jean Negulesco
Дата рождения
13 марта 1900
Возраст
93 года
Знак зодиака
Рыбы
Дата смерти
18 июля 1993
Карьера
Режиссер, Сценарист
Место рождения
Крайова, Румыния
Популярные фильмы
7.7
Как выйти замуж за миллионера
(1953)
7.3
Юмореска
(1946)
7.0
Титаник
(1953)
Фильмография Жан Негулеско
Жанр
Все
Биография
Вестерн
Драма
Исторический
Комедия
Мелодрама
Музыка
Приключения
Год
Все
1965
1955
1954
1953
1946
Все
6
Фильмы
6
Режиссер
6
6.6
Величайшая из когда-либо рассказанных историй
The Greatest Story Ever Told
драма, исторический, биография
1965, США
5.9
Дожди Ранчипура
The Rains of Ranchipur
мелодрама, драма, приключения
1955, США
6.6
Река не течет вспять
River of No Return
приключения, вестерн
1954, США
7.7
Как выйти замуж за миллионера
How to Marry a Millionaire
драма, мелодрама, комедия
1953, США
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7
Титаник
Titanic
драма, исторический, мелодрама
1953, США
7.3
Юмореска
Humoresque
драма, мелодрама, музыка
1946, США
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