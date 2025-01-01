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Жан Негулеско Jean Negulesco
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Жан Негулеско

Jean Negulesco

Дата рождения
13 марта 1900
Возраст
93 года
Знак зодиака
Рыбы
Дата смерти
18 июля 1993
Карьера
Режиссер, Сценарист
Место рождения
Крайова, Румыния

Популярные фильмы

Как выйти замуж за миллионера 7.7
Как выйти замуж за миллионера (1953)
Юмореска 7.3
Юмореска (1946)
Титаник 7.0
Титаник (1953)

Фильмография Жан Негулеско

Жанр
Год
Все 6 Фильмы 6 Режиссер 6
Величайшая из когда-либо рассказанных историй 6.6
Величайшая из когда-либо рассказанных историй The Greatest Story Ever Told
драма, исторический, биография 1965, США
Дожди Ранчипура 5.9
Дожди Ранчипура The Rains of Ranchipur
мелодрама, драма, приключения 1955, США
Река не течет вспять 6.6
Река не течет вспять River of No Return
приключения, вестерн 1954, США
Как выйти замуж за миллионера 7.7
Как выйти замуж за миллионера How to Marry a Millionaire
драма, мелодрама, комедия 1953, США
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Титаник 7
Титаник Titanic
драма, исторический, мелодрама 1953, США
Юмореска 7.3
Юмореска Humoresque
драма, мелодрама, музыка 1946, США
«Эта история вообще не о Сулеймане»: в Сети возмутились другим названием «Великолепного века» в Казахстане
Выжил — но победа ли это? Что стало с Тирионом Ланнистером после финала «Игры престолов»
Первая часть особенно страшная: топ-4 самых жутких ловушек «Пилы»
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
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«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
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