Содержание:

Булат Окуджава - Фильмы

Булат Окуджава - Личная жизнь

Булат Окуджава родился в Москве, 9 мая 1924 года. Отец, выходец из Грузии, занимал высокий пост. Мать, родом из Армении, вела домашнее хозяйство. Через какое-то время семья возвращается в Тбилиси, где Шалва Степанович быстро получает одну высокую должность за другой. Скорый карьерный рост обрывается в один миг - после ложного доноса отца Булата отправят в лагеря и там расстреляют как изменника родины. Опасаясь за сына, Ашхен Степановна перевезет его обратно в Москву. Вскоре ее отправят в Карагандинский лагерь для жен политических преступников. Обратно она вернется спустя 12 лет. Булат будет жить у бабушки в Тбилиси. Тут же он окончит школу, а после отправится на завод.

На передовой Булат окажется в 1942 году, где станет хорошим минометчиком и проявит себя во многих битвах. Под Моздоком, в 1943 году, он получит ранение и поэта комиссуют. Свою первую песню Булат Шалвович напишет именно здесь - на передовой. После войны поэт подаст документы в госуниверситет Тбилиси, выпустится в 1950 году и станет преподавателем в школе. По-прежнему будут рождаться стихотворения, песни и рассказы.

В 1954 году на творческом вечере Владимира Кобликова и Николая Панченко к двум именитым мастерам слова подойдет юноша и познакомит их со своим творчеством. Стихи поэтам понравятся и некоторые из них позже будут напечатаны в газете. Юношей будет Булат Окуджава. Он начнет работать редактором в "Молодом ленинце" и для этого останется в Калуге. В 1956 году свет увидит первый стихотворный сборник - «Лирика».

После амнистии родителей, в 1955 году Булат Шалвович вступает в ряды КПСС, а через три года снова живет в Москве, где становится действующим и выступающим автором-песенником. Никаких объявлений нет, но на концертах Окуджава собирает аншлаги. Лучшей рекламой для его вечеров станет «сарафанное радио».

«На тверском бульваре», «Кавалергарда век недолог» - первые композиции, что прочно вошли в народ и часто исполнялись. Первое выступление с разрешенными афишами случилось в 1961 году в Харькове, после чего последовало еще несколько официальных в других городах СССР.

Из-за растущей популярности барда стали приглашать в кино. Но не как актера, а как композитора. В 1962 году на советские экраны выходит фильм «Цепная реакция», музыку к которому напишет Булат Окуджава. Полноценный успех с экрана к поэту придет с фильмом «Белорусский вокзал», заглавная песня к которому и сегодня часто исполняется в компаниях. Многие видные деятели кинематографа будут проявлять интерес к Булату Шалвовичу. Он создаст свыше 80-ти песен для фильмов: «Белое солнце пустыни», «Кортик», «Буратино», "Звезда пленительного счастья" и других.

Все это время поэт пишет прозу, публикуется с ней в журналах и газетах и пользуется огромным успехом, как автор. В девяностых Булат Окуджава исколесит зарубежный мир и везде будет принят тепло.



Булат Окуджава - Фильмы

В кино Булат Шалвович чаще играл маленькие роли и в титрах его имя иногда не указывали. В «Цепной реакции», «Храни меня, мой талисман», «Заставе Ильича» и других картинах можно наблюдать игру Окуджавы - актера. В сериале «Строговы» поэт сыграет полноценную роль офицера.



Булат Окуджава - Личная жизнь

Галина Смольянинова стала первой женой барда. От нее родились дочка и сын. К сожалению, дочь умерла еще в раннем младенчестве, а сын Игорь стал наркоманом и сел в тюрьму. Супруга скончалась когда ей почти исполнилось сорок. Следующей супругой Булата Шалвовича стала Ольга Арцимович. От брака с ней родится сын - Антон - вслед за отцом парень увлекается музыкой и становится видным музыкальным деятелем. Некоторое время Булат Окуджава жил гражданским браком с певицей Натальей Горленко.

Смерть настигла Булата Шалвовича в Париже 12 июня 1997 года. Бард скончался в военной больнице от болезни почек. Тело было перевезено в Москву и захоронено на Ваганьковском кладбище.