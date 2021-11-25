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Булат Окуджава

Булат Окуджава
Булат Окуджава
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Дата рождения
9 мая 1924
Возраст
73 года
Знак зодиака
Телец
Дата смерти
12 июня 1997
Карьера
Актер
Биография Булата Окуджавы

Содержание: 
Булат Окуджава - Фильмы
Булат Окуджава - Личная жизнь

Булат Окуджава родился в Москве, 9 мая 1924 года. Отец, выходец из Грузии, занимал высокий  пост. Мать, родом из Армении, вела домашнее хозяйство. Через какое-то время семья возвращается в Тбилиси, где Шалва Степанович быстро получает одну высокую должность за другой.  Скорый карьерный рост обрывается в один миг - после ложного доноса отца Булата отправят в лагеря и там расстреляют как изменника родины. Опасаясь за сына, Ашхен Степановна перевезет его обратно в Москву. Вскоре ее отправят в Карагандинский лагерь для жен политических преступников. Обратно она вернется спустя 12 лет. Булат будет жить у бабушки в Тбилиси. Тут же он окончит школу, а после отправится на завод.

На передовой Булат окажется в 1942 году, где станет хорошим минометчиком и проявит себя во многих битвах. Под Моздоком, в 1943 году, он получит ранение и поэта комиссуют. Свою первую песню Булат Шалвович напишет именно здесь - на передовой. После войны поэт подаст документы в госуниверситет Тбилиси, выпустится в 1950 году и станет преподавателем в школе. По-прежнему будут рождаться стихотворения, песни и рассказы.

В 1954 году на творческом вечере Владимира Кобликова и Николая Панченко к двум именитым мастерам слова подойдет юноша и познакомит их со своим творчеством. Стихи поэтам понравятся и некоторые из них позже будут напечатаны в газете. Юношей будет Булат Окуджава. Он начнет работать  редактором в "Молодом ленинце" и для этого останется в Калуге. В 1956 году свет увидит первый стихотворный сборник - «Лирика».

После амнистии родителей, в 1955 году Булат Шалвович вступает в ряды КПСС, а через три года снова живет в Москве, где становится действующим и выступающим автором-песенником. Никаких объявлений нет, но на концертах Окуджава собирает аншлаги. Лучшей рекламой для его вечеров станет «сарафанное радио».

«На тверском бульваре», «Кавалергарда век недолог» - первые композиции, что  прочно вошли в народ и часто исполнялись. Первое выступление с разрешенными афишами случилось в 1961 году в Харькове, после чего последовало еще несколько официальных в других городах СССР.

Из-за растущей популярности барда стали приглашать в кино. Но не как актера, а как композитора. В 1962 году на советские экраны выходит фильм «Цепная реакция», музыку к которому напишет Булат Окуджава. Полноценный успех с экрана к поэту придет с фильмом «Белорусский вокзал», заглавная песня к которому и сегодня часто исполняется в компаниях. Многие видные деятели кинематографа будут проявлять интерес к Булату Шалвовичу. Он создаст свыше 80-ти песен для фильмов: «Белое солнце пустыни», «Кортик», «Буратино», "Звезда пленительного счастья" и других.

Все это время поэт пишет прозу, публикуется с ней в журналах и газетах и пользуется огромным успехом, как автор. В девяностых Булат Окуджава исколесит зарубежный мир и везде будет принят тепло.


Булат Окуджава - Фильмы

В кино Булат Шалвович чаще играл маленькие роли и в титрах его имя иногда не указывали. В «Цепной реакции», «Храни меня, мой талисман», «Заставе Ильича» и других картинах можно наблюдать игру Окуджавы - актера. В сериале «Строговы» поэт сыграет полноценную роль офицера.


Булат Окуджава - Личная жизнь

Галина Смольянинова стала первой женой барда. От нее родились дочка и сын. К сожалению, дочь умерла еще в раннем младенчестве, а сын Игорь стал наркоманом и сел в тюрьму. Супруга скончалась когда ей почти исполнилось сорок. Следующей супругой Булата Шалвовича стала Ольга Арцимович. От брака с ней родится сын - Антон - вслед за отцом парень увлекается музыкой и становится видным музыкальным деятелем. Некоторое время Булат Окуджава жил гражданским браком с певицей Натальей Горленко.

Смерть настигла Булата Шалвовича в Париже 12 июня 1997 года. Бард скончался в военной больнице от болезни почек. Тело было перевезено в Москву и захоронено на Ваганьковском кладбище.

Интересные факты о Булате Окуджаве

Первое имя Булата Окуджавы - Дориан - так родители назвали сына в честь любимого писателя Оскара Уайльда и его романа «Портрет Дориана Грея». Позже Отец поменял имя мальчика на Булата, поскольку счел Дориана слишком помпезным для советского парня.

У слушателей Окуджава ассоциируется с гитарой. Забавно, но поэт не знал нотной грамоты и играл, что называется, «наощупь».

На своей даче Булат Шалвович собрал коллекцию колокольчиков, начало которой положила поэтесса Белла Ахмадулина. Она привезла из-за границы этот музыкальный инструмент и с тех пор Окуджава всячески пополнял коллекцию колокольчиков.

Фильмография Булата Окуджавы
Храни меня, мой талисман
Храни меня, мой талисман
драма 1986, СССР
6.0
Законный брак
Законный брак
мелодрама 1985, СССР
7.0
Ключ без права передачи
Ключ без права передачи
драма, семейный 1976, СССР
6.0
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25 ноября 2021 15:05
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