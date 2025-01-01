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Киноафиша Фильмы Слово для защиты

Слово для защиты

Slovo dlya zashchity 18+
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О фильме

Валентина Костина обвиняется в покушении на убийство своего любовника Федяева. Она признала свою вину, но ее адвокат Ирина Мельникова пытается найти оправдывающие обстоятельства для своей подзащитной. Постепенно Ирина выясняет подробности Валиной истории.

Отказывая себе во всем, та практически содержала своего любовника, преданно и искренне любила его. Он же ответил ей черной неблагодарностью. Валя решала покончить с собой и с ним. Оба остались живы, но теперь Валентине грозит тюрьма. Ирина понимает: ее подзащитная — жертва обстоятельств.

Она пытается убедить Валю, что Федяев — пустой, никчемный человек и, та напрасно тратила на него свою жизнь. Убедить Валентину не удается, но горячая речь в защиту обвиняемой спасает ее от тюрьмы. Валентина освобождена. А Ирина вдруг понимает, что рядом с беззаветной, преданной любовью Валентины ее чувство к своему жениху Руслану было ненастоящим…

Страна СССР
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 1976
Премьера в мире 4 февраля 1977
Дата выхода
4 февраля 1977 СССР
Производство Мосфильм
Другие названия
Slovo dlya zashchity, Слово для защиты, Ein Wort zur Verteidigung, La parole est à la défense, Mowa w obronie, Speech for the Defence
Режиссер
Вадим Абдрашитов
Вадим Абдрашитов
В ролях
Галина Яцкина
Марина Неелова
Марина Неелова
Олег Янковский
Олег Янковский
Станислав Любшин
Станислав Любшин
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.4
Оцените 15 голосов
7.2 IMDb
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