Валентина Костина обвиняется в покушении на убийство своего любовника Федяева. Она признала свою вину, но ее адвокат Ирина Мельникова пытается найти оправдывающие обстоятельства для своей подзащитной. Постепенно Ирина выясняет подробности Валиной истории.

Отказывая себе во всем, та практически содержала своего любовника, преданно и искренне любила его. Он же ответил ей черной неблагодарностью. Валя решала покончить с собой и с ним. Оба остались живы, но теперь Валентине грозит тюрьма. Ирина понимает: ее подзащитная — жертва обстоятельств.

Она пытается убедить Валю, что Федяев — пустой, никчемный человек и, та напрасно тратила на него свою жизнь. Убедить Валентину не удается, но горячая речь в защиту обвиняемой спасает ее от тюрьмы. Валентина освобождена. А Ирина вдруг понимает, что рядом с беззаветной, преданной любовью Валентины ее чувство к своему жениху Руслану было ненастоящим…