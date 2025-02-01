Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Александр Милокостый
Aleksandr Milokostyj
Персоны
Персоны
Александр Милокостый
Александр Милокостый
Aleksandr Milokostyj
Дата рождения
8 сентября 1956
Возраст
68 лет
Знак зодиака
Дева
Дата смерти
1 февраля 2025
Место рождения
Москва, Россия
Актерское амплуа
Путешественник, Романтический герой, Драматический актёр
Популярные фильмы
7.8
Адъютант его превосходительства
(1970)
6.5
Всадник без головы
(1972)
Фильмография Александр Милокостый
Жанр
Все
Вестерн
Военный
Драма
Мелодрама
Приключения
Год
Все
1972
1970
Все
2
Фильмы
1
Сериалы
1
Актер
2
6.5
Всадник без головы
Vsadnik bez golovy
приключения, вестерн, мелодрама
1972, СССР / Куба
7.8
Адъютант его превосходительства
приключения, драма, военный
1970, СССР
