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О персоне
Фильмография
Максим Федосеев
Maksim Fedoseyev
Киноафиша
Персоны
Максим Федосеев
Максим Федосеев
Maksim Fedoseyev
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
7.4
Апельсиновый сок
(2010)
6.7
Вместо меня
(2000)
5.2
Темная ночь
(2004)
Фильмография Максим Федосеев
Жанр
Все
Военный
Драма
Комедия
Мелодрама
Год
Все
2010
2006
2004
2000
Все
4
Фильмы
4
Сценарист
1
Продюсер
4
Актер
1
7.4
Апельсиновый сок
Apelsinovyy sok
комедия, мелодрама
2010, Россия
Смотреть трейлер
4.7
День победы
Den pobedy
драма, военный
2006, Россия
5.2
Темная ночь
Tyomnaya noch
мелодрама, драма
2004, Россия
6.7
Вместо меня
Vmesto menya
драма
2000, Россия
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