Киноафиша Фильмы Ребекка Награды и номинации фильма Ребекка

Награды и номинации фильма Ребекка 1940

Оскар 1941 Оскар 1941
Лучший фильм
Победитель
Лучшая операторская работа
Победитель
Лучшая оригинальная музыка к фильму
Номинант
 Лучшая режиссура
Номинант
 Лучшая мужская роль
Номинант
 Лучшая женская роль второго плана
Номинант
 Лучшая женская роль
Номинант
 Лучшие визуальные эффекты
Номинант
 Лучший монтаж
Номинант
 Лучший адаптированный сценарий
Номинант
 Лучший адаптированный сценарий
Номинант
 Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
