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Пандемия свиного гриппа и примкнувшего к нему гриппа обычного, усердно поддержанная фармацевтами всего мира, которым вдруг улыбнулось сказочное счастье сбыть астрономические запасы арбидола, ремантадина и тому подобных препаратов, весьма оперативно нашла себе отражение на киноэкране. Испанцы братья Алекс и Дэвид Пастор Вальехо, сократившиеся в США до простого и глубокозвучного Пастор, быстро придумали подходящий сюжет, в котором почти все население планеты наскоро вымирает от некой…