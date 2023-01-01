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Зеленые поместья
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Green Mansions

Зеленые поместья, 1959

1959 / США
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15 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
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15 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 1959
Премьера в мире 19 марта 1959
Возраст 18+
Бюджет $3 288 000
Режиссер
Мел Феррер
В ролях
Одри Хепберн
Одри Хепберн
Энтони Перкинс
Энтони Перкинс
Ли Дж. Кобб
Ли Дж. Кобб
Сессю Хаякава
Неимайя Персофф
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Зеленые поместья 2 постера
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