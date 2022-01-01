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Война и мир
Киноафиша Фильмы Война и мир Война и мир, 1956: актеры и роли
War and Peace Война и мир 1956 / Италия / США
7.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Война и мир, 1956: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Кинг Видор King Vidor
В ролях
Одри Хепберн Одри Хепберн Audrey Hepburn Генри Фонда Генри Фонда Henry Fonda Мел Феррер Mel Ferrer Оскар Хомолка Oskar Homolka Анита Экберг Anita Ekberg Витторио Гассман Vittorio Gassman Герберт Лом Herbert Lom Барри Джонс Barry Jones Леа Зайдль Анна-Мария Ферреро Anna Maria Ferrero
Вышка
Вышка
2022, Великобритания / США, триллер
После
После
2019, США, драма, мелодрама
После. Глава 2
После. Глава 2
2020, США, мелодрама
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
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