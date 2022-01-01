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Война и мир
Война и мир, 1956: актеры и роли
War and Peace
Война и мир
1956 / Италия / США
7.3
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 6.7
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Война и мир, 1956: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Кинг Видор
King Vidor
В ролях
Одри Хепберн
Audrey Hepburn
Генри Фонда
Henry Fonda
Мел Феррер
Mel Ferrer
Оскар Хомолка
Oskar Homolka
Анита Экберг
Anita Ekberg
Витторио Гассман
Vittorio Gassman
Герберт Лом
Herbert Lom
Барри Джонс
Barry Jones
Леа Зайдль
Анна-Мария Ферреро
Anna Maria Ferrero
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Вышка
Рецензия
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2022, Великобритания / США, триллер
После
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