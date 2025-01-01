Меню
Война и мир
Награды и номинации фильма Война и мир
Награды и номинации фильма Война и мир 1956
Награды
Оскар 1957
Лучший дизайн костюмов
Номинант
Лучшая операторская работа
Номинант
Лучшая режиссура
Номинант
Золотой глобус 1957
Лучший фильм на иностранном языке
Победитель
Лучший фильм (драма)
Номинант
Лучший режиссёр
Номинант
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
Лучший актёр второго плана
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1957
Best British Actress
Номинант
Best Film from any Source
Номинант
