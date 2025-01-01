Меню
Награды и номинации фильма Война и мир 1956

Оскар 1957 Оскар 1957
Лучший дизайн костюмов
Номинант
 Лучшая операторская работа
Номинант
 Лучшая режиссура
Номинант
Золотой глобус 1957 Золотой глобус 1957
Лучший фильм на иностранном языке
Победитель
Лучший фильм (драма)
Номинант
 Лучший режиссёр
Номинант
 Лучшая женская роль (драма)
Номинант
 Лучший актёр второго плана
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1957 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1957
Best British Actress
Номинант
 Best Film from any Source
Номинант
