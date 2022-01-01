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Имя Кармен
Киноафиша Фильмы Имя Кармен
Prénom Carmen

Имя Кармен, 1983

1983 / Франция
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14 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Причины посмотреть О фильме
Золотой лев Венецианского кинофестиваля в 1983 году

Жан-Люк Годар с приступом жесточайшей депрессии лежит в больнице. Он не может написать ни строчки нового сценария. И вот, пожалуйста: приходит его племянница Кармен, которая сообщает, что вместе с друзьями намерена снимать кино.

И для этого ей нужна его квартира с окнами на море. Годар не может придумать новый фильм, а Кармен – может! Что же будет дальше? Дальше – все, как в кино: ограбление банка, безумный роман, полиция, погони...

О чем этот фильм? Вовсе не о Годаре и не о кино. Он о Кармен – о том, что женщина может сделать с мужчиной.

6.5 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 1983
Премьера в мире 4 сентября 1983
Режиссер
Жан-Люк Годар
Жан-Люк Годар
В ролях
Жан-Люк Годар
Жан-Люк Годар
Марушка Детмерс
Жак Боннаффе
Жак Боннаффе
Мириам Руссель
Ипполит Жирардо
Ипполит Жирардо
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Имя Кармен 2 постера
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