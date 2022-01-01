Имя Кармен, 1983

Жан-Люк Годар с приступом жесточайшей депрессии лежит в больнице. Он не может написать ни строчки нового сценария. И вот, пожалуйста: приходит его племянница Кармен, которая сообщает, что вместе с друзьями намерена снимать кино.

И для этого ей нужна его квартира с окнами на море. Годар не может придумать новый фильм, а Кармен – может! Что же будет дальше? Дальше – все, как в кино: ограбление банка, безумный роман, полиция, погони...

О чем этот фильм? Вовсе не о Годаре и не о кино. Он о Кармен – о том, что женщина может сделать с мужчиной.