Карабинеры

Карабинеры

Les carabiniers 18+
О фильме

Антивоенная драма. Один из самых странных фильмов Ж.Л. Годара, основанный на политической пьесе, и сделанный по нереализованному проекту Роберто Росселини. Гротескный юмор на военную паранойю...
Страна Франция / Италия
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 1963
Премьера онлайн 10 мая 2020
Премьера в мире 31 мая 1963
Дата выхода
31 мая 1963 Франция
Бюджет $140 000
Производство Cocinor, Les Films Marceau, Rome Paris Films
Другие названия
Les carabiniers, Los carabineros, The Carabineers, Csendőrök, Die Karabinieri, Karabinieerit, Karabinierne, Karabinierzy, Karabinjärerna, Karabinjeri, Os Carabineiros, Soldaterne, Tempo de Guerra, The Soldiers, Οι καραμπινιέροι, Карабинеры, カラビニエ, 槍兵
Режиссер
Жан-Люк Годар
Жан-Люк Годар
В ролях
Женевьева Галеа
Альбер Журосс
Марино Мазе
Барбет Шредер
Барбет Шредер
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

6.8
14 голосов
6.7 IMDb
Отзывы о фильме

Цитаты
[последние слова]
Narrator С тех пор два брата спали вечно, веря, что мозг, хоть и разлагаясь, продолжает работать после смерти, а его сны и есть Рай.
