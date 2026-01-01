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Мириам Руссель
Myriem Roussel
Киноафиша
Персоны
Мириам Руссель
Мириам Руссель
Myriem Roussel
Дата рождения
26 февраля 1962
Возраст
64 года
Знак зодиака
Рыбы
Место рождения
Рабат, Марокко
Актерское амплуа
Романтическая актриса
,
Драматический актёр
Популярные фильмы
6.4
Имя Кармен
(1983)
Фильмография Мириам Руссель
6.4
Имя Кармен
Prénom Carmen
мелодрама, драма
1983, Франция
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