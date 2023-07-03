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Пиратка
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Pirate, La

Пиратка, 1984

1984 / Франция
5.6 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
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14 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 1984
Премьера в мире 23 мая 1984
Возраст 18+
Режиссер
Жак Дуайон
Жак Дуайон
В ролях
Джейн Биркин
Джейн Биркин
Марушка Детмерс
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Пиратка 1 постер
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Ирина Цой 3 июля 2023, 00:38
Что за дерьмо....
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14 голосов
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Дыхание
Дыхание
2023, Россия, драма
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Вызов
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