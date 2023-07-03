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Скоро в прокате "Гипнотик"
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Пиратка
Pirate, La
Пиратка, 1984
1984 / Франция
5.6
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 5.1
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Жанр:
драма
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5.6
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 5.1
Продолжительность
1 час 28 минут
Год выпуска
1984
Премьера в мире
23 мая 1984
Возраст
18+
Режиссер
Жак Дуайон
В ролях
Джейн Биркин
Марушка Детмерс
Все актеры и съемочная группа
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1 постер
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Отзывы о фильме
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Ирина Цой
3 июля 2023, 00:38
Что за дерьмо....
Отзывы
Написать
14
голосов
1
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Оцените
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Отзывы
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Переводчик
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